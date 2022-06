Minderjarige meisjes lastiggevallen door schennispleger in trein Hoorn

„Mijn jongere zusjes zijn 11 en 16 jaar. Ze zijn totaal in shock over wat ze ongevraagd hebben moeten aanschouwen. Nog steeds zijn ze doodsbang”, vertelt Sezina Kelsey Steur, de oudere zus van de twee jongere slachtoffers. „We zijn allemaal woest en verdrietig tegelijk.” Namens de slachtoffertjes vertelt ze wat er is gebeurd: „Mijn zusjes zaten in de trein op weg naar huis. Toen de trein op station Hoorn een paar minuten stilstond, stapte een man van een jaar of 20 in. Hij ging in de vierzitter naast die van de meiden zitten en begon zich meteen vreemd te gedragen.”

’Dat mag niet’

„De man maakte een opgefokte indruk. Op een bepaald moment haalde hij zijn piemel uit zijn broek en begon te masturberen. ’Dat mag hier helemaal niet meneer. Meneer, dat kunt u niet maken. Dat mag u hier helemaal niet doen’, heeft mijn oudste zusje nog geroepen. Mijn zusjes hebben ongevraagd iets gezien wat totaal niet hoort bij hun leeftijd. Ze zijn totaal in shock. Hij heeft de zelfbevrediging volbracht en dat was voor de meisjes een nachtmerrie om te moeten zien.”

Sezina: „Mijn zusje van 16 riep uiteindelijk om hulp: ’kan iemand ons misschien helpen?’ Een mevrouw stond op en zei: ’wat is er meisje?’ Waarop mijn zusje overstuur zei: Die meneer zit aan zijn piemel te trekken, dat mag hier toch niet! Een meneer die ook in de coupé zat, sprong op en rende achter die kerel aan. Maar tevergeefs. Mijn zusjes zijn totaal overstuur thuisgekomen.” De schennispleger sprong uit de nog steeds stilstaande trein en nam de benen.

Sezina wil andere meiden waarschuwen: „Jonge meiden voelen zich niet meer veilig in de trein met al die zedenincidenten. We moeten echt voor elkaar opkomen en elkaar helpen. En gebruik die camera’s in de trein waarvoor ze bedoeld zijn en niet pas achteraf.”

’Beelden naar politie’

Elvira van der Vis, woordvoerder van de NS, zegt geschokt te zijn door het voorval. „Het is heel erg verschrikkelijk wat er zich in de trein in Hoorn heeft afgespeeld. Uiteraard verlenen wij onze volledige medewerking aan het politieonderzoek. De camerabeelden die in trein zijn gemaakt, hebben wij inmiddels aan de politie overhandigd.”

De woordvoerder zegt dat de NS er alles aan doet om dit soort incidenten te voorkomen: „Daarom hangen de camera’s er ook en is er altijd een conducteur aanwezig.” Ook wijst de NS op een speciaal WhatsApp-nummer waar reizigers die zich onveilig voelen zich kunnen melden: 0613181318. „Wij wachten nu de onderzoeken af om te bezien of er meer nodig en mogelijk is.”

Namens de politie maakt José van Dijk de slachtoffers nog een groot compliment: „De meiden deden het enige verstandige: om hulp roepen. Onze complimenten gelden ook voor de reizigers die ze te hulp schoten. Het gaat echt om problemen die we samen moeten aanpakken. Het gaat om een ernstig feit van schennispleging. Dat dit tegenover minderjarige meisjes is gebeurd, maakt het extra wrang.”

Meer incidenten

Het Hoornse incident volgt op meerdere zedendelicten die in de laatste weken in treinen zijn gepleegd. Zo zit de mogelijke aanrander van een 19-jarige vrouw in de trein naar Alkmaar inmiddels vast als verdachte. Ook zijn er drie mannen opgepakt nadat maandagavond een jonge vrouw (19), terwijl ze sliep, in de trein tussen Lelystad en Almere, is betast.