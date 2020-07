Voormalig premier Maleisië veroordeeld voor corruptie

„Na alle bewijzen in dit proces te hebben overwogen, kom ik tot de conclusie dat de aanklager zijn zaak met succes heeft bewezen”, zei Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali, rechter van het Hooggerechtshof in Kuala Lumpur.

De voormalige premier kan nu tientallen jaren gevangenisstraf worden opgelegd nadat hij is veroordeeld voor alle aanklachten in de zaak met betrekking tot de plundering van staatsinvesteringsfonds 1MDB. Miljarden dollars werden uit het investeringsfonds gestolen en besteed aan van alles, van onroerend goed tot dure kunst, terwijl investeringsbank Goldman Sachs ook verwikkeld raakte in het schandaal.

Woede over de plunderingen speelde een grote rol bij het verlies van Najib’s lang regerende coalitie tijdens de verkiezingen in 2018. Na zijn nederlaag werd hij gearresteerd en geconfronteerd met tientallen beschuldigingen.

Het vonnis was een test voor de rechtsstaat van Maleisië. Het komt ongeveer vijf maanden nadat Najib’s partij weer aan de macht kwam als onderdeel van een coalitie. Gevreesd werd dat deze ontwikkeling de uitkomst van de rechtszaak zou kunnen beïnvloeden.