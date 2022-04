LIVE | Oekraïne meldt Russische aanval op burgerdoelen in Kiev

Premium Buitenland

Bewoners laten Oekraïens dorp overstromen om Russische opmars te stuiten

Nu het water is weggetrokken proberen bewoners van Demydiv, een plaatsje ten noorden van de Oekraïense hoofdstad Kiev, hun huizen droog te krijgen en te redden wat er nog te redden valt, zo schrijft The New York Times. „De schade is groot. Maar we zijn trots op wat we gedaan hebben”, zeggen de inwon...