Premium Het beste van De Telegraaf

Volgens links is migratiebeperking ’extreemrechts’ Europees Parlement tot op het bot verdeeld vanwege migratiecrisis

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Ter illustratie: Vluchtelingen komen aan in Ter Apel. Ⓒ ANP/HH

Brussel - Het Europees Parlement is tot op het bot verdeeld over de aanpak van de migratiecrisis. De christendemocraten willen asielkantoren buiten de EU en geld voor grenshekken. Voor links is bijna elke vorm van migratiebeperking ’extreemrechts’.