Opmars mondkapjes in Europa: ’Gezichtsbescherming is noodzaak geworden’

Ook in de Londense metro wordt een mondkap gedragen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Lange tijd werd benadrukt dat een mondkapje geen of nauwelijks zin heeft om het coronavirus tegen te houden, maar inmiddels is het gezichtsmasker in ons omringende landen niet meer weg te denken. Na de verplichting in Belgische winkels verschijnen mondkapjes nu ook in Britse winkelstraten.