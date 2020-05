Schouten na besmetting: nertsenfokkers mogen eerder stoppen

Schouten zei dat er al voor de corona-uitbraak een subsidieregeling in elkaar werd gezet voor de nertsenfokkers om ze tegemoet te komen als ze willen stoppen. „Daar proberen we nu de snelheid in te krijgen.” Volgens de bewindsvrouw kunnen de bedrijven als ze dat willen wel gewoon doorwerken tot 2024. „Maar als ze sneller willen stoppen, willen we dat mogelijk maken.”

Regeringspartij D66 vraagt zich af of het niet beter is om de bedrijven nu te sluiten. Daar ziet Schouten geen aanleiding toe na de mogelijke besmetting. „Ruimen doe je alleen als er een groot risico is voor de volksgezondheid en diergezondheid.” Ze wijst erop dat de nertsen in de stal blijven en daar goed te controleren zijn. Bovendien lijken de dieren elkaar niet in zo’n mate te besmetten dat ruimen noodzakelijk is, aldus Schouten.