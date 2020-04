Kleine toename op intensive cares, maar ’piek komt pas over weken’

Dinsdag nam het aantal coronapatiënten op de intensive care toe met 15 naar 1424, terwijl die stijging maandag nog 24 bedroeg. Daarvan liggen er momenteel 46 patiënten op de ic in Duitsland, 9 meer dan maandag. Het was ook ons buurland dat zich dinsdag bereid verklaarde het aantal Nederlandse patiënten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen nog tot 107 te willen aanvullen. Iets waar Kuipers heel blij mee is. „We zijn ze zeer dankbaar.”

Over een streefgetal voor het aantal in Duitsland op te vangen patiënten, wilde hij niet spreken. „Vanzelfsprekend blijven we daarbij afhankelijk van de wensen van Duitsland zelf.” De beschikbare ic-capaciteit in ons land is momenteel 2400, waarvan 500 voor niet-coronapatiënten. Van die laatste groep liggen er bijna 400 op de ic.

Vanaf nu nieuw systeem: niet meer handmatig tellen

Ook maakten Kuipers en Leerink bekend dat er een akkoord is bereikt over een nieuw landelijk platform zorgcoördinatie. „Daarmee krijgen we nu realtime inzicht waar ic-bedden beschikbaar zijn zonder dat we bijvoorbeeld nog apart naar het ziekenhuis hoeven te bellen”, zegt Kuipers.

Het oude systeem werkte daarbij niet geheel naar behoren, vertelt Leerink. „Daarin moesten ziekenhuizen handmatig invoeren hoeveel bedden er nog beschikbaar waren. Maar dat blijft mensenwerk. Het kon daardoor gebeuren dat patiënten uit Brabant bijvoorbeeld naar Groningen getransporteerd werden, waar enkele vrije ic-bedden zouden zijn. Tijdens de rit veranderde de situatie dan, waardoor de bedden bij aankomst vol bleken. Dat kunnen we nu verhelpen.” Het systeem moet binnen enkele weken operationeel zijn.

Piek komt pas eind april

Maandag meldden Kuipers en Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, al dat ze verwachten dat de piek van het aantal ic-patiënten eind april bereikt zal worden. Naar verwachting is er dan precies voldoende capaciteit, waarna de belasting mogelijk nog enkele maanden nagenoeg stabiel blijft. „Er mag daarom niets fout gaan, het blijft fragiel”, zegt Leerink. „We hebben nog nooit eerder een groep van 1400 patiënten met dezelfde aandoening op de ic gehad, dit is echt een unieke situatie. En het aantal ic-patiënten neemt dus toe, we spreken nog altijd niet van een daling.”

Daarom heerst er tevredenheid over de aangekondigde maatregelen van veiligheidsregio’s om populaire routes en plekken als het nodig is komend Paasweekend voor motorrijders en wielrenners af te sluiten. „Dat is gewoon heel belangrijk, al is het natuurlijk geen prettige maatregel als je er even uit wilt”, reageert Kuipers. „Maar er kunnen anders ernstige ongelukken gebeuren en het is de vraag of de anderhalve meter afstand wel gehouden kan worden. In beide gevallen bestaat het risico dat de ic weer zwaarder belast wordt.”

De experts benadrukken nog altijd dat het te vroeg is om over versoepeling van de coronamaatregelen te spreken. „Dan krijg je in no-time weer een hele snelle piek”, stelt Kuipers.

Inmiddels hebben 101 patiënten de ic verlaten, 21 meer dan gisteren, en zijn er 318 overleden.