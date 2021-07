Oliver Daemen en vader Joes zijn wereldnieuws: ’Hij was emotioneel, wij hadden gewoon lol!’

Buitenlandse media hebben niet alleen oog voor Jeff Bezos die met zijn Blue Origin een pr-momentje van ongekende waarde pakte, maar ook voor Oliver Daemen, de verrassing van het viertal dat dinsdagavond de ruimte in schoot. Omdat een ander afzegde, mocht hij mee.

’Een Nederlandse tiener verklaarde in extase ’Dat was geweldig!’ nadat hij vandaag geschiedenis heeft geschreven door de jongste astronaut in de ruimte te worden’, schrijft de Daily Mail.

Daemen viel in de armen van vader Joes en andere familieleden toen hij uit de New Shepard kwam gekropen en na tien doldrieste minuten weer zijn leven op aarde kon voortzetten. Hollandse glorie, natuurlijk, of beter gezegd Brabantse. Samen met de Amazon-baas, diens broer en een 82-jarige kersverse astronaute de primeur krijgen is niet niets.

Vader Joes

Na afloop van de vlucht is er dan ook veel aandacht voor zijn vader. Ook Oliver noemt zijn vader Joes in de persconferentie achteraf. „Hij was iets emotioneler dan ik dacht, iedereen op de grond. En wij hadden gewoon lol!”, zei de Daemen junior zittend naast Jeff Bezos waarbij hij de lachers op zijn hand kreeg.

Daemen, die binnen het bedrijf van Bezos voor ’the new flying Dutchman’ doorgaat, heeft zijn uitstapje financieel gezien te danken aan zijn vader Joes. Internationaal gaat dan ook veel aandacht naar hem uit. Joes Daemen is ceo van private equity-bedrijf Somerset Capital Partners. Over zijn geschatte vermogen wordt veelvuldig gespeculeerd van honderden miljoenen tot meer dan een miljard. Buitenlandse media en blogs schrijven over ’de diepe zakken van papa’.

De winnaar, die zich uiteindelijk terugtrok en plaatsmaakte voor Daemen junior, bood 28 miljoen dollar. Hoeveel Joes Daemen voor de ruimtereis van zijn zoon heeft betaald, blijft onduidelijk, net als zijn vermogen. Zakenblad Quote heeft Daemen senior nog nooit in de Quote 500 opgenomen en spreekt van een vermogen van €95 miljoen.

Ruimtevaart

Zowel Daemen senior als junior hebben een fascinatie voor vliegen. Pa heeft bv’s op zijn naam staan onder de titel ’Intospace’, zo achterhaalde Quote, en de 18-jarige Oliver heeft er al een privé-opleiding tot piloot op zitten in Spanje. Als kind werd hij door bliksem en donder gefascineerd door de ruimte, vertelt hij. En zijn moeder? Die is stewardess.

Ondertussen is Oliver Daemens eigen ster rijzende. Hij is sinds zijn vlucht wereldnieuws geworden en wordt behalve bij de BBC, The New York Times en de Daily Mail ook beschreven in Poolse, Franse en Spaanse media. Daemen heeft vorig jaar het vwo afgerond en zal komend schooljaar beginnen met een studie natuurwetenschappen in Utrecht.

Kritiek

Er is overigens veel kritiek op de ruimtevaartrace tussen miljardairs Jeff Bezos, Richard Branson en Elon Musk.

Terwijl de Verenigde Staten worden geteisterd door bosbranden, ook Canada daarmee kampt en delen van Europa overstromen, stoten de vluchten vergeleken met reguliere luchtvaart of bijvoorbeeld autoverkeer enorm veel vervuilende stoffen uit.