Wat is het beste vervoermiddel naar je vakantiebestemming? Het is lastig om snel, goedkoop én duurzaam te reizen

Maastricht - Dilemma! We vieren onze zomervakantie het liefst op een verre bestemming, maar we willen ook snel, goedkoop en duurzaam reizen. Wat is dan het beste vervoermiddel: auto, trein of vliegtuig?