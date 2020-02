Minister Blok wordt onthaald in Riyad.

Riyad - Na de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi heeft Nederland de relatie met Saudi-Arabië officieel bekoeld. Intussen gaan de zaken door en roemt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) bij zijn bezoek de goede betrekkingen. Als dit geen business as usual is, wat is het dan wel?