Poster met douchende vrouw zorgt voor ophef: ’Kan voor ongelukken zorgen’

De 40-jarige Sam Collins snapt er niets van. Het is toch gewoon een vrouw die onder de douche staat? „Er is niets grof aan en je ziet verder niets”, zo laat hij weten aan The Sun. „We dachten dat mensen er om zouden kunnen lachen.”

Maar de gemeente kan er zeker niet om lachen en eist dat de poster wordt weggehaald. Er wordt momenteel gekeken of de naakte vrouw in strijd is met de advertentieregels.

De inwoners van Nottingham snappen weinig van de ophef. „Hoe kan dit nou voor gedoe zorgen in deze tijd? Naakte lijven zien we overal, op sociale media en op tv”, aldus de 32-jarige John Gill. „Wat willen mensen dan, een vrouw die met haar kleren aan staat te douchen?”, vraagt Sarah Atkins zich af.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er inmiddels een bezoekje gebracht is aan de eigenaar met het dringende verzoek om de poster weg te halen. Hij benadrukt nog even dat de afbeelding mogelijk kan zorgen voor „afleiding tijdens het rijden.”