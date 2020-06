Amsterdam start antiracismecampagne, straatnamen onder de loep

Ook kijkt de gemeente naar de vernoemingen van straten, pleinen, bruggen en de standbeelden in de stad ’met een link naar het koloniale verleden’, en onderzoekt ze daarnaast wat slachtoffers van racisme, antisemitisme, (moslim)discriminatie en homohaat meemaken. Ook organiseert de gemeente ’gesprekken over wederzijds vertrouwen’ met agenten en jongeren.

„Er is geen ruimte voor racisme en discriminatie in Amsterdam”, zegt wethouder Rutger Groot Wassink (diversiteit). „Met deze campagne maken we een statement: we zijn met z’n allen verantwoordelijk. Dus: zie of hoor je iets wat echt niet kan? Kom op voor elkaar: zeg iets, grijp in! Wees geen zwijgende omstander. Daarmee doe je het slachtoffer alleen maar meer pijn.”

Minderheden in geding

In Amsterdam kwam afgelopen maand een groot aantal mensen samen om te demonstreren tegen racistisch (politie)geweld. De stad is onlangs een paar keer opgeschrikt door geweld tegen een homostel en bekladdingen van het Joodse restaurant HaCarmel. Ook werd daar begin dit jaar een ’bom’ geplaatst, waardoor de omgeving lange tijd werd ontruimd. Wassink: „We moeten kennis van en respect voor elkaars beleving en geschiedenis hebben, elkaar ontmoeten, begrijpen en waarderen.”

De campagne was al eerder aangekondigd, maar werd vanwege corona uitgesteld. „Inmiddels start het openbare leven weer op en zijn racisme en discriminatie onderwerp van gesprek in de stad. Daarom is besloten de campagne zo spoedig mogelijk te lanceren”, aldus de gemeente. Het college zet al langer in op antidiscriminatie, onder meer met mystery-guestonderzoeken in het uitgaansleven, op de woningmarkt en bij stages in het bedrijfsleven.