Teller autobranden Enschede op 36: ’Blijkbaar het nieuwe normaal, het is te gek voor woorden’

Ⓒ Robert Hoetink

Enschede - Opnieuw is er in Enschede een auto in vlammen opgegaan. Dinsdagochtend brandde een Opel Corsa aan de Meijersbergstraat volledig uit.„Eerst een harde knal en toen vlammen tot aan mijn slaapkamerraam”, meldt een buurtbewoner. De teller staat op 36 dit jaar.