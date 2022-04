’Sekswerkers getroffen door geweld en financiële malaise in coronatijd’

Behalve de enkele sekswerkers die als zzp’er aan de slag gingen, kregen alle andere sekswerkers geen financiële steun van de overheid, maar ze mochten tijdens de corona-epidemie ook niet werken. Twee derde van de sekswerkers raakte in financiële problemen. Sommigen werkten illegaal door; van hen kreeg 40 procent te maken met fysiek of seksueel geweld.

Dat hebben onderzoekers woensdagmiddag bekendgemaakt in aanwezigheid van staatssecretaris Eric van der Burg (Veiligheid en Justitie) tijdens het lanceren van een waarschuwingsplatform voor sekswerkers.

Boodschappen

Aan het onderzoek, uitgevoerd door onder andere het Erasmus MC en Soa Aids Nederland, hebben in 2020 en 2021 ruim vierhonderd sekswerkers meegedaan. Omdat een op de drie sekswerkers geen rekeningen of boodschappen meer kon betalen, ’werden ze min of meer gedwongen om illegaal door te werken’, stelt onderzoeker Mariëlle Kloek van het Erasmus MC. In het eerste coronajaar werkte ruim de helft van de sekswerkers illegaal door en in 2021 lag dit op 90 procent.

De onderzoeker concludeert dat de illegale werksituatie de sekswerkers in een kwetsbare positie heeft gebracht als het gaat om veiligheid en gezondheid. Vier op de tien kregen te maken met fysiek of seksueel geweld. Kloek: „Sommige sekswerkers verplaatsten zich naar onveilige werkplekken, uit angst voor politiecontrole. Ook accepteerden ze vaker klanten die ze anders zouden afwijzen.” Veel sekswerkers durfden geen aangifte van het geweld te doen uit angst voor de gevolgen van het illegale sekswerk. Dat kunnen boetes zijn, of ze kunnen het huis of het land uit worden gezet.

’Onaanvaardbaar’

Volgens de onderzoekers heeft men voor het eerst kunnen onderzoeken wat er in ons land gebeurt als sekswerk volledig illegaal is. „De schade en onveiligheid die dat heeft gegeven, is onaanvaardbaar”, zegt Kloek, die hoopt dat de resultaten van haar onderzoek een wijze les zijn voor als later dit jaar de Wet Regulering Sekswerk wordt ingevoerd. Die houdt onder meer een landelijke registratie- en vergunningsplicht voor sekswerkers in.

„Veel sekswerkers kunnen daardoor straks, vanuit privacyoverwegingen of omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, niet meer legaal werken. Zo’n voorwaarde is bijvoorbeeld de minimale leeftijd van 21 jaar. Dan keert die situatie van tijdens corona deels terug. We moeten dus nu al nadenken over hoe we dat gaan voorkomen.”