Opnieuw ruzie bij 50Plus: lijsttrekker wil dat nummer 3 zich terugtrekt

Ze deed haar oproep dinsdag tijdens een interview op Radio 1. Den Haan zegt niet meer te praten met Verkoelen, omdat zij kritisch is op de koers van de partij. „Ik ga ervan uit dat als de nummer 3 heel veel moeite heeft met het verkiezingsprogramma en met de lijsttrekker, dat zij zich terugtrekt”, aldus Den Haan, die zelf aan het roer kwam nadat Henk Krol met slaande deuren vertrok.

Den Haan speelt het hard richting de nummer 3 op de lijst. „Ik doe een beroep op haar: trek je terug.” Het rommelt alweer een tijdje bij 50Plus. Zo heeft onder meer Verkoelen kritiek op Den Haans standpunten over de pensioenregeling. Eerder leek het nog dat de ruzie was opgelost, maar nu zegt Den Haan dat een ’heel klein clubje’ binnen de partij nog steeds zorgt voor ’heel veel gedoe’.

’Cultuurverandering’

Dit groepje schaadt volgens de lijsttrekker de partij en moet dan ook ’zo snel mogelijk weg’. Den Haan spreekt van een ’cultuurverandering’ binnen de partij, die heel hard nodig is. Ze belooft de kiezer toe te werken naar een partij van ’rust, inhoud en vertrouwen. Maar daar heb ik nog wel even tijd voor nodig’.

Ellen Verkoelen Ⓒ ANP

Onder de streep is het de zoveelste ruzie in een door gedoe verscheurde partij. De afgelopen jaren was het eigenlijk continu bal bij de ouderenclub. Voormalig voorzitter Geert Dales lag overhoop met partijprominent Jan Nagel. Geluidsfragmenten van bijeenkomsten werden gelekt en ook fractieleider Henk Krol kreeg het met meerdere partijgenoten aan de stok.

Tussen de bedrijven door werd hij nog beschuldigd van dubieuze declaraties - van onder meer stroopwafels - en gaven ook alle huidige fractieleden er de brui aan. Met Jan Nagel weer als voorzitter en een nieuwe lijsttrekker vervalt de partij dus nu weer in oude patronen. Juist terwijl de belofte klonk het nu eens compleet anders te doen.