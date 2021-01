Zinloos geweld tegen scholier schokt heel Frankrijk

„Weerzinwekkende beelden. Veel sterkte, Yuriy. Word gauw beter”, tweette de Franse voetbalinternational en FC Barcelona-ster Antoine Griezmann. „Spoedig herstel, Yuriy. Ik denk aan jou en je naasten”, postte ook acteur Omar Sy (bekend van de Franse Netflix-serie Lupin) op Twitter. Sinds de heftige camerabeelden rond gaan op sociale media, hebben al duizenden bekende en minder bekende Fransen hun verontwaardiging geuit. Dat meldt Nieuwsblad.

Zes uur op operatietafel

Op de zwart-witbeelden is te zien hoe negen jongeren op 15 januari een jongeman, uit het niets, te lijf gaan met een blote vuist, een honkbalknuppel en een ijzeren staaf. Hij krijgt ook een paar flinke trappen op het hoofd. De aanval vond even na schooltijd plaats bij winkelcentrum Beaugrenelle in het vijftiende arrondissement van Parijs.

„Het moet tussen 17 en 18 uur geweest zijn”, vertelde zijn neef Petro aan nieuwszender LCI. „Plots dook op het plein een groepje jongeren op die duidelijk uit waren op ruzie met andere jongeren uit de wijk. Wellicht iets tussen rivaliserende jeugdbendes. De gasten uit de wijk zetten het op een lopen. Ook Yuriy liep weg, maar hij gleed uit en viel op de grond. Wellicht dachten ze dat hij lid was van die bende. Maar ik kan me écht niet inbeelden dat Yuriy zich daarmee zou inlaten.”

De jongen werd minutenlang geslagen en geschopt, waarna zijn belagers het op een lopen zetten en hun slachtoffer voor dood achterlieten. Yuriy werd met ernstige verwondingen overgrebracht naar het ziekenhuis. „Zijn neus, arm, schouders, ribben en vingers zijn gebroken”, vertelde zijn moeder Nataliya voor de camera van BFMTV. „Hij heeft ook enkele barsten in zijn schedel.” De operatie duurde ruim zes uur, waarna de artsen de jongeman in een kunstmatige coma brachten.

De burgemeester van het arrondissement heeft de politie intussen opgedragen het aantal patrouilles te verhogen en roept getuigen op „niet bang te zijn om te vertellen wat ze gezien hebben.” Vooralsnog zonder resultaat.

Politiek belooft diepgaand onderzoek

De aanval heeft heel Frankrijk tot in de hoogste regionen geschokt. In een reactie heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, het over een „aanval van een ongehoorde wreedheid” en hij belooft dat „de daders van deze verschrikkelijke daad gevat zullen worden.” De minister van Justitie, Eric Dupond-Moretti, zegt dat „er geen straffeloosheid zal zijn voor de aanvallers van Yuriy. Het Parijse parket en de onderzoeksdiensten zijn volop gemobiliseerd.” Zondag werd ook nog bekend dat president Macron persoonlijk met Yuriy’s moeder heeft gebeld, het bewijs dat de autoriteiten zwaar tillen aan de zaak.

Yuriy is inmidels uit zijn kunstmatige coma gehaald„Hij begint wakker te worden, wil met ons praten en bewegen. Dat is een heel goed teken”, zegt zijn moeder. Op de vraag of haar zoon blijvende letsels en trauma’s aan het voorval zal overhouden, moet ze een antwoord schuldig blijven: „Niemand kan dat zeggen, daarvoor is het nu nog veel te vroeg.”