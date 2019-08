Wildwest tot in Amsterdam om nepbom bij Duits winkelcentrum

Bij de achtervolging werden talloze politieauto’s ingezet en een helikopter. Bij de arrestatie werd geschoten op de banden. Ⓒ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Update 13.09 uur - De man die maandagavond in de buurt van Amsterdam is opgepakt na een lange achtervolging vanuit Duitsland, heeft waarschijnlijk een nepbom geplaatst bij een winkelcentrum in het Duitse Duisburg. De 31-jarige man zit vast en moet in de loop van de week voor de rechter komen, zodat hij aan Duitsland kan worden overgedragen.