’Of ik diegene ben? Was het maar zo’n feest!’ Bleiswijk in ban van niet opgehaalde miljoenen: wie kocht het winnende lot?

Door Martijn Schoolenberg

Eigenaresse Agnes Brandhorst van Primera Sandra in Bleiswijk hoopt dat de vette cheque zal worden geïnd. Ⓒ Roel Dijkstra

Bleiswijk - Het Zuid-Hollandse Bleiswijk is in de ban van 12,8 miljoen euro. Zo hoog is de prijs van het winnende staatslot dat in het dorp werd gekocht. De winnaar heeft zich echter na anderhalve maand nog altijd niet gemeld. Het leidt tot verwondering bij inwoners. „Dit zou mij niet overkomen, wat een geld hè?”