Mona Keijzer denkt nog na over lijsttrekkerschap CDA

Keijzer heeft eerder gehint opnieuw voor het lijsttrekkerschap te willen gaan. Toen vorig jaar de namen van met name ’kroonprinsen’ Hoekstra en Hugo de Jonge de ronde deden, liet ze weten zich te storen aan het ’haantjesgedrag’ in het CDA en verkondigde ze dat er „ook nog kroonprinséssen in onze partij” zijn.

De huidige staatssecretaris van Economische Zaken wierp zich in in 2012 ook al in de strijd om het lijsttrekkerschap van de partij. Ze verloor toen van Sybrand Buma, die tegenwoordig burgemeester in Leeuwarden is. De toen nog vrij onbekende Keijzer, moeder van vijf kinderen, wethouder in Purmerend destijds, kwam daarna op plek twee van de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Minister Hoekstra van Financiën ziet zichzelf meer als bestuurder dan als beroepspoliticus en vindt dat het CDA-leiderschap „meer politieke ervaring” vereist en „andere kwaliteiten” dan de rol die hij nu heeft. Keijzer zegt de afwegingen te snappen die Hoekstra heeft gemaakt om nee te zeggen tegen het lijsttrekkerschap.

Bekijk ook: Alleen Mona kan verkiezing lijsttrekker CDA redden