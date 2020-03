Israëlische premier Netanyahu eist overwinning verkiezingen op

„Wat een vreugdevolle nacht”, sprak een stralende Netanyahu een juichende menigte toe in Tel Aviv. Zijn Likud-partij komt uit op 36 of 37 zetels. „Deze overwinning is bijzonder zoet, want het is een overwinning tegen alle verwachtingen in.”

De alliantie van rechtse partijen onder leiding van Netanyahu behaalt 59 zetels in het 120 zetels tellende parlement, blijkt uit bijgestelde exitpolls. Eerder werd verwacht dat het rechtse blok op zestig zetels zou uitkomen. Netanyahu’s voornaamste rivaal Benny Gantz krijgt volgens de bijgestelde exitpolls 34 zetels.

Gantz sprak in Tel Aviv ook zijn aanhangers toe. Volgens hem kan de uitslag betekenen dat er opnieuw geen regering gevormd kan worden. „Ik zal het eerlijk zeggen, ik snap en deel het gevoel van teleurstelling en pijn, want dit is niet het resultaat dat we wilden.” Hij wees zijn toehoorders erop dat Netanyahu over ruim twee weken nog voor de rechter moet verschijnen omdat hij wordt verdacht van corruptie.

Omdat Netanyahu tekort komt voor een meerderheid moet de premier op zoek naar een extra coalitiepartner. Mocht hij die niet vinden, dan duurt de politieke crisis voort. Dit zijn de derde verkiezingen in een jaar tijd, omdat er na de vorige verkiezingen geen coalitie kon worden gemaakt. Bij de vorige verkiezingen in september kreeg Blauw en Wit van oud-generaal Gantz 33 zetels en kwam de Likud-partij uit op 32.

De opkomst is hoger dan verwacht, ondanks angst voor het nieuwe coronavirus. Bij de verkiezingen zijn meer mensen komen opdagen dan in september.