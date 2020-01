Dode man in Portugal mogelijk Nederlander

De camper, die een Nederlandse kenteken zou hebben, werd afgelopen woensdag gevonden in de buurt van de Portugese stad Beja. In het uitgebrande voertuig werden de verbrande lichamen van een man en een hond gevonden. De lokale politie zou tegen de krant hebben gezegd dat er geen aanwijzing is voor een misdrijf en dat de Portugese autoriteiten contact zouden hebben opgenomen met de Nederlandse ambassade in Lissabon om te proberen het slachtoffer te identificeren.

Maar de ambassade is nog niet benaderd, laat Roel van der Meij van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Hij kan dus ook niet bevestigen dat er een Nederlander om zou zijn gekomen. „Wij, en de ambassade, staan natuurlijk altijd paraat om te helpen”, laat de zegsman weten.

Op foto’s op de website van Correio da Manhã zijn de zwaar gehavende resten te zien van een volledig uitgebrande camper die ook nog eens over de kop lijkt te zijn geslagen. De omgeving van het wrak is afgezet.