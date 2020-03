’Angela Merkel moet in thuisisolatie’

De dokter gaf haar vrijdagmiddag een vaccinatie tegen pneumokokken, en bleek positief. De bondskanselier ging, nadat ze dat had vernomen, meteen in quarantaine in haar woning.

Merkel kreeg het zondagavond te horen nadat ze op een persconferentie uitleg had gegeven over nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Ze zal zich de komende dagen regelmatig laten testen, aldus een woordvoerder. De bondskanselier blijft gewoon werken.

