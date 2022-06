Strafzaak moord Peter R. de Vries van start: ’Die Pool denkt nog steeds dat hij straks zo kan weglopen’

Sterren

Advocaat bevestigt: Amber Heard gaat in beroep tegen vonnis in Depp-zaak

Amber Heard gaat in beroep tegen de uitspraak in de lasterzaak die haar ex Johnny Depp tegen haar aanspande. Heard’s advocaat Elaine Charlson Bredehoft zei donderdag in het programma Today dat haar cliënte dat ’absoluut’ van plan is.