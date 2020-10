CDA kraakt ’het liberale recept’

De christendemocraten presenteren vrijdag hun verkiezingsprogramma. Lijsttrekker Hugo de Jonge sneerde tijdens de presentatie naar een meer liberale kijk op de politiek. „Het programma is ons antwoord op het groeiende onbehagen dat al voor corona zichtbaar was in onze samenleving. Het onbehagen over het liberale recept van ieder voor zich.”

De huidige ’coronaminister’ wil met ’het verhaal uit het midden’ kijken naar Nederland na corona, al is nog onduidelijk wanneer dat zal zijn. ’Banen, bouwen en beschermen’ zijn daarin volgens hem cruciaal.

Die banen wil De Jonge behouden en krijgen door bedrijven in Nederland ’op voorsprong te zetten’. „We willen meer zelfvoorzienend zijn”, aldus de lijsttrekker. „Minder afhankelijk van andere landen zijn voor de levering van vitale producten en diensten. Daarom halen we de productie en maakindustrie terug.”

Woningnood

De partij slaat aan op het nijpende woningtekort en wil dat er de komende tien jaar 250.000 betaalbare koopwoningen worden gebouwd voor starters op de woningmarkt. Een op de vier nieuwbouwhuizen moet voor ’woningzoekenden’ zijn. Volgens De Jonge moet huisvesting ’weer een rijkstaak worden’. Eerder pleitte het CDA al voor de terugkeer van het ministerie van VROM.

Niet alleen de woningnood krijgt een prominente rol in de plannen. Het CDA wil dat de Tweede Kamer grotendeels regionaal wordt gekozen. Ook moeten door flinke investeringen zogeheten ’krimpregio’s’ weer gaan groeien, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe ov-verbindingen.

Yogasnuiver

De Telegraaf onthulde eerder al dat het CDA 400 miljoen euro extra wil investeren om de strijd te winnen tegen nietsontziende drugscriminelen. De partij wil een tweede politieacademie en strengere straffen voor drugshandel. Ook haalt de partij het Lubbers-kampement van stal voor ’heropvoeding’ van jonge criminelen. De christendemocraten moeten niets hebben van het normaliseren van drugs, laat staan het vrijgeven ervan. De aanpak moet ook ’de yogasnuiver’ en het ’weekendpilletje’ treffen.

Het CDA wil dat er op sommige vlakken strenger wordt opgetreden tegen asielzoekers die geen recht hebben op verblijf. „Ook wordt het niet-meewerken aan uitzetting strafbaar en treden we streng op tegen overlastgevende asielzoekers”, staat in de plannen. De Jonge hint op een rem op migratie. „We willen meer grip op migratie en integratie. Door meer rekening te houden met de spankracht van de samenleving en te zorgen dat mensen die hier mogen blijven sneller en beter te integreren.”