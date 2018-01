’Oma liet meisje (5) winkeldiefstallen plegen’

Maandag eiste de aanklager in de rechtbank van Arnhem een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen de oma vanwege criminele uitbuiting en het plegen van vier winkeldiefstallen. Dat meldt de Gelderlander.

iPads en scheermesjes gestolen

Op camerabeelden is te zien hoe het 5-jarige meisje, samen met de 12-jarige dochter van de verdachte, diefstallen pleegt in de Kruidvat, MediaMarkt (twee keer) en Albert Heijn in Ede. De meiden stelen onder meer iPads, scheermesjes, kabels en levensmiddelen.

,,En telkens was verdachte daarbij aanwezig’’, aldus de officier van justitie. ,,Ze speelde een belangrijke rol, gaf instructies. Zo overhandigde ze in de Kruidvat de scheermesjes aan de kleuter en gaf haar vervolgens een zetje in de rug, waarna het meisje met de mesjes hard naar buiten rende.’’

Belachelijke bewering

De verdachte ontkent echter en beweert dat de meisjes op eigen initiatief de diefstallen pleegde. Dat vindt de aanklager een belachelijke bewering. ,,Want wat moet een meisje van vijf met scheermesjes? Daar hebben kleuters geen enkele interesse in.’’

,,Ik heb niets in de gaten gehad, had haast. Anders had ik natuurlijk ingegrepen”, aldus de verdachte. „Ik wil een goed voorbeeld voor mijn kinderen en kleinkinderen stellen. Ik vind het verschrikkelijk dat ze hebben gestolen.’’

’Ze gaan nooit meer stelen’

Waarom de dochter en de kleindochter van de vrouw de winkeldiefstallen pleegden, weet ze niet. ,,Ik heb echt geen idee. Maar ze hebben veel spijt, moeten dagelijks huilen. Ze gaan nooit meer stelen, dat weet ik zeker.’’

Volgens de officier van justitie werden de kinderen met enige regelmaat ingezet om diefstallen te plegen. Daarom zou er sprake zijn van criminele uitbuiting. ,,Want dit is niet de eerste keer dat ze hiervoor voor de rechter komt. Niet alleen de winkeliers lopen schade door het gedrag van verdachte, ook de kinderen zijn de dupe. Die horen op school zitten en niet op stroperspad met hun moeder of oma te gaan.’’

Uitspraak over twee weken

Over twee weken doet de rechter uitspraak.