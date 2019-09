Nep-modellenscout Noa D. (19) blijft vastzitten

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

ROTTERDAM - De 19-jarige Noa D. uit Berkel en Rodenrijs, die een meisje zou hebben opgelicht door zich als modellenscout voor te doen om zo (naakt)foto’s van haar te krijgen, blijft vastzitten totdat er een behandelplek in een kliniek vrij is. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting beslist. D. is al twee keer eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld. De zaak wordt 24 oktober inhoudelijk behandeld.