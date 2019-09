Kopschopper Ede: slachtoffer van scooter getrapt en geslagen

Nadat het slachtoffer van zijn scooter werd geslingerd, schopte zeker een van de verdachten meerdere keren in op zijn hoofd. Ook kreeg hij rake klappen. „De verdachten zijn na de mishandeling doorgefietst in de richting van Ede. Tijdens de mishandeling zijn er meerdere mensen langsgereden die getuigen zijn geweest”, meldt de politie. Het is onduidelijk of die getuigen ook hebben ingegrepen of geholpen. Een woordvoerder kon daar donderdag vooralsnog geen vragen over beantwoorden.

De politie heeft twee ’blanke mannen’ van tussen de 20 en 30 jaar als verdachten in beeld. Het handgemeen vond rond 12.00 uur plaats op de Lunterseweg. Die dag was ook de Oud-Luntersedag gaande, een jaarlijkse feestdag in het dorp Lunteren tijdens de Heideweek.

Klompen

Een van de verdachten heeft bruin kort haar en een stoppelbaard. Hij droeg een grijs shirt, een korte spijkerbroek en was op klompen. De ander had een bril op, is kalend en slank en droeg een shirt met rode/witte vlakken, zo blijkt uit het signalement dat de politie donderdag verspreidde.

