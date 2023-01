Kalkoen terroriseert Amerikaanse plaats: ’Ik kan mijn huis niet meer in’

De kalkoen deed het plaatsje in de Amerikaanse staat Minnesota eind 2021 aan, samen met enkele soortgenoten. Maar terwijl de andere vogels verder trokken, bleef één exemplaar achter. En de wilde ’terreurkalkoen’, zoals Amerikaanse media de vogel omschrijven, werd in de loop der tijd steeds agressiever.

Zo zegt een vrouw tegen Amerikaanse media dat ze belaagd is door de kalkoen: de vogel sprong vanaf het dak boven op haar. De 41-jarige vrouw was net boodschappen wezen doen en zag de inhoud van haar tas door de tuin heen vliegen. Ze draagt inmiddels ter eigen bescherming onder meer een golfclub bij zich, want de kalkoen houdt zich vaak rond haar oprijlaan op en zou haar zelfs volgen naar haar werk. „Dat beest denkt dat ik zijn moeder ben of zo. Ik ben de hele tijd behoorlijk gestrest en behoorlijk angstig”, zegt ze tegen The Washington Post. „Ik kom soms mijn eigen huis niet eens meer in.” Ze verdenkt een andere buurtbewoner ervan de kalkoen eten te hebben gegeven.

„Deze kalkoen valt me elke dag aan”, vertelt een andere inwoner van Coon Rapids. Hij wil dat het dier geruimd wordt of naar de wildernis wordt verplaatst, maar daar wil de plaatselijke boswachterij niet aan beginnen. „Hij trekt vanzelf weer verder”, aldus een woordvoerder.