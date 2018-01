Raketpaniek op Hawaï door foutje één werknemer

De werknemer drupte op de verkeerde knop mede door een slecht ontworpen computerprogramma. Hij had de keuze tussen ’test missile alert’ en ’missile alert’, twee opties die erg op elkaar lijken en pal onder elkaar stonden. Hij koos per ongeluk voor de tweede optie. Dat meldt The Washington Post.

Hierop werd onmiddellijk de tekst „zoek onmiddellijk een schuilplaats. Dit is geen oefening”, verstuurd. De bedoeling was eigenlijk om het waarschuwingssysteem intern te testen. Om te voorkomen dat de fout opnieuw wordt gemaakt is de procedure aangepast, er is nu een tweede persoon nodig om een raketalarm uit te sturen. Ook kan het bericht worden geannuleerd.

De melding kwam te midden van een groeiende dreiging van het raket- en nucleaire programma van Noord-Korea. Hawaï is de dichtstbijzijnde staat bij Noord-Korea. In september voerde Pyongyang zijn zesde kernproef uit.

