Dodental in Filipijnen door storm Megi loopt verder op

Ruim 200.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Zij zijn opgevangen in evacuatiecentra. Er is veel schade aangericht aan landbouw, huizen en de infrastructuur. Volgens het rampenbureau wordt de schade op 257 miljoen pesos (omgerekend ruim 4,5 miljoen euro) geschat. In totaal kregen 2 miljoen inwoners, verspreid over dertig provincies, met de storm te maken.

De meeste doden vielen in de provincie Leyte, zo'n 600 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Manilla. Zeker 156 mensen kwamen daar om het leven. In de steden Baybay en Abuyog werden hele wijken verwoest. Meer dan driehonderd medewerkers van reddingsteams zoeken nog naar vermisten, waarvan het overgrote deel uit deze twee gebieden komt.

De storm Megi kwam een week geleden aan land. Het is de eerste tropische storm van het jaarlijkse stormseizoen. Het land wordt gemiddeld door twintig stormen per jaar getroffen.