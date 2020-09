Zo verandert het coronabeleid in verpleeghuizen

Hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh: „Als je test volgens de huidige richtlijn, namelijk zo laagdrempelig mogelijk bij klachten, dan mis je een aantal personen.” Ⓒ Sandra van der Meulen

Amsterdam - Het coronabeleid in verpleeghuizen wordt aangepast voor bewoners en het personeel om zo te voorkomen dat bij een nieuwe coronagolf opnieuw de deuren moeten sluiten. Het OMT neemt het advies voor een aangescherpt beleid over na onderzoek van de hoogleraar Acute Ouderenzorg Bianca Buurman en hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh van Amsterdam UMC. We stellen Cees Hertogh enkele vragen.