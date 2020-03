’Medewerker (63) school Weesp maanden vast om betasten kinderen’

De man wordt zeker tot begin april vastgehouden. De verwachting is dat hij dan moet voorkomen bij de rechter.

Het onderzoek is nog in volle gang. Zowel de schoolleiding als het Openbaar Ministerie willen ’in het belang van het onderzoek’ niet zeggen of de verdenking van ontucht met kinderen betrekking heeft op leerlingen van de basisschool.

’Geruchten zorgen voor onrust’

De medewerker heeft een tijdelijke aanstelling. Toen in november een klacht binnenkwam bij de politie over het ’bestasten van meerdere kinderen’, is hij meteen op non-actief gezet. Een kleine maand later werd hij aangehouden.

Ouders van leerlingen zijn met twee bijeenkomsten op de hoogte gebracht. „We doen in overleg met het OM en in het belang van het onderzoek geen nadere uitspraken over feiten en omstandigheden. Dat is ook in het belang van de rust op school: geruchten en halve verhalen zorgen voor onrust en dat is ongewenst”, vertelt directeur Hans Ploeg van de stichting Florente Basisscholen, waar de Brede School Kors Breijer onder valt.