Premium Het beste van De Telegraaf

Explosief in tuin bij rijtjeshuis Bomalarm Hillegom: twee woningen maand gesloten

Door Paul de Vlieger Kopieer naar clipboard

De Lukas Schoonderbeekstraat afgezet. Ⓒ Flashlight Fotografie

De vondst van een explosief aan de Lukas Schoonderbeekstraat in Hillegom heeft andermaal tot een woningsluiting geleid. Het huis waar het pakketje waarschijnlijk voor was bedoeld, is door de Hillegomse burgemeester Arie van Erk voor ten minste vier weken gesloten. Eerder deze week gebeurde dat ook al met een woning aan de Mauritslaan waar een explosief tot ontploffing kwam.