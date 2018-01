Nominatie Jenny d’Arc voor prijs ingetrokken na kritiek

Dat bevestigt jurylid Janneke van Heugten. De organisatie van de Award wil vrouwen ’aanmoedigen’ om zichtbaar te zijn in de media, in het kader van diversiteit. Naar aanleiding van de nominatie van Douwes in de provincie Friesland kwam echter ’van diverse kanten’ kritiek binnen.

Douwes zou volgens de criticasters ’geen passend rolmodel’ zijn. Hoewel het Openbaar Ministerie nog geen uitspraak heeft gedaan in de zaak, bestaat er volgens de organisatie „mogelijk een verband tussen strafbare feiten en de oproep welke door Jenny Douwes zou zijn geplaatst”.

Dat Douwes is teruggetrokken, zegt de organisatie ’voor alle betrokkenen’ te betreuren.