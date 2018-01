Hollands nepnieuws, ’maar geen Duitse censuur’

Websites als NineForNews brengen nepnieuws, maar hoe groot het probleem is, blijft onduidelijk. Ⓒ Screenshot

AMSTERDAM - Ook in Nederland zijn er ’nepnieuwsboeren’ met postbussen op de Bahama’s en dubieuze motieven. Maar hoe groot is het probleem? Dat weten we nog niet, zegt universitair docent Peter Burger in reactie op de expertgroep van de Europese Commissie, die gaat onderzoeken of ’we’ maatregelen moeten nemen tegen nepnieuws. „Ik zie weinig in een variant op de Duitse wet.”