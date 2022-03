Veiligheidsregio’s positief over eerste opvang vluchtelingen Oekraïne

,,Dat aantal is voor de regio’s haalbaar’’, stelt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. ,,Gemeentes en veiligheidsregio’s zijn nu al volop bezig plekken vrij te maken.”

De helft van de opvangplekken dient op korte termijn beschikbaar te zijn. En dat is hard nodig, want door de Russische invasie zijn inmiddels al 1,5 miljoen Oekraïners hun land uit gevlucht. Daarmee is het volgens de Verenigde Naties de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

De meeste opvangplekken worden geregeld in leegstaande gebouwen, zoals in hotels of in kantoorpanden. Maar in veel gemeentes bieden ook particulieren zich aan om vluchtelingen in huis te nemen. ,,We zien zowel in de steden als in de dorpen dat er veel draagvlak is om Oekraïners op te vangen’’, zegt Wouter Kolff, burgemeester van de gemeente Dordrecht. Hij noemt de situatie ‘buitengewoon ernstig’ en heeft waardering voor particuliere initiatieven. Toch moeten burgers goed nadenken over thuisopvang van vluchtelingen. ,,Het is niet niets. Bovendien weten we niet hoe de oorlog zich ontwikkelt en voor welke termijn er opvang moet worden geregeld.”

Trauma

,,Daarbij kampen veel vluchtelingen door het uitbreken van de oorlog met een trauma’’, stelt Marianne Schuurmans, burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. ,,Naast een opvangplek zullen zij dus ook psychische hulp nodig hebben”. Volgens de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake is het daarom zaak dat de meeste opvangplekken worden geregeld door de veiligheidsregio’s zelf.

Penn-te Strake benadrukt dat voor die opvang wel geld vanuit het kabinet nodig is. ,,Er is grote welwillendheid, maar de gemeente kan dit simpelweg zelf niet betalen. We rollen immers van de ene crisis in de andere.’’ Hoeveel financiële ondersteuning het kabinet vrij moet maken voor de vluchtelingenopvang is nog niet duidelijk.

,,Dat is geheel afhankelijk van hoe lang vluchtelingen hier blijven’’, stelt Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. ,,Op de lange termijn zullen we vluchtelingen ook zorg en onderwijs moeten bieden, maar in eerste instantie moeten we zorgen dat ze een dak boven hun hoofd hebben.’’

Hoewel zowel de staatssecretaris als de burgemeesters positief tegenover de opvang van 50 duizend vluchtelingen staan, zijn er ook zorgen. ,,Met het huidige woningtekort en de ‘reguliere’ opvang van asielzoekers zal het nog een immense puzzel worden om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen’’, stelt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma.