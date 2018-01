RTL trekt stuk over verkeersonveilige wegen in

Keizer Karelplein in Nijmegen. Ⓒ Google Streetview

HILVERSUM - RTL Nieuws trekt een maandag gepubliceerd onderzoek over verkeersonveilige plekken in. De resultaten van het onderzoek dat RTL Nieuws deed staan niet onomstotelijk vast, stelt de nieuwsrubriek maandagmiddag. „Door een onvolkomenheid in de gehanteerde methode kan het weergegeven aantal ongevallen per locatie niet met zekerheid worden vastgesteld. Verkeersonderzoeksbureau VIA heeft ons daarop gewezen. De hoeveelheid ongelukken per locatie kan lager, maar ook hoger uitvallen”, staat op de website.