’Koning’ Peter eet met ’onderdanen’ tijdens kerstdiner Leger des Heils

De tafelgenoten van ’koning Peter’ hoeven hem niet per se met koninklijke hoogheid aan te spreken. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Het is inmiddels traditie, maar ook dit jaar zorgde het Leger des Heils voor een warm kerstdiner voor dak- en thuislozen en eenzame mensen. In de Koepelkerk in Amsterdam was plek voor twee keer 350 gasten, die een warme maaltijd kregen omlijst met muziek en gebed.