Inwoners rampflat Florida kregen te horen dat gebouw veilig was

Omroep NPR legde de hand op notulen van een bijeenkomst waar een lokale overheidsinspecteur de bewoners geruststelde. Zij kregen te horen dat het gebouw "in erg goede staat" leek te verkeren. Dat staat haaks op de conclusies van de expert die het gebouw had onderzocht en waarschuwde dat dringend reparaties nodig waren.

Bekijk ook: Ingenieur wees in 2018 al op schade aan ingestort gebouw Florida

Die herstelwerkzaamheden stonden volgens Amerikaanse media op het punt te beginnen toen het deze maand misging. Het woongebouw stortte in met zeker negen doden tot gevolg. Reddingswerkers zoeken in het puin nog naar zo'n 150 vermiste mensen, al is het onduidelijk of zij allemaal in het gebouw waren.

De overheidsinspecteur lijkt de waarschuwing van de expert wel degelijk te hebben gelezen. In de notulen wordt volgens NPR verwezen naar zo'n rapport. De ambtenaar zou niet langer voor de lokale overheid werken en het lukte NPR niet om de man te spreken te krijgen.

Een bewoner van het pand vertelde dat haar tijdens de bijeenkomst in 2018 was voorgehouden dat er geen reden was voor bezorgdheid. "We zaten daar met de gemeente Surfside en die zei tegen ons dat het gebouw niet in slechte staat verkeerde", zei de vrouw. "Dat is wat ze zeiden."