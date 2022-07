Premium Het beste van De Telegraaf

Royals boven de wet: verboden jachtpartijen prins Harry niet bestraft

Door Joost van Mierlo

Londen - De immuniteit van de Britse koningin is in honderden verschillende wetten gegarandeerd. Maar er bestaat twijfel of de koninklijke familie er geen misbruik van maakt. Tal van ogenschijnlijke overtredingen blijven vanwege de privileges ongestraft.