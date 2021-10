Franse weduwe (77) onthoofd: ’Politie trof horrorscène aan’

De gepensioneerde lerares werd afgelopen woensdag in haar huis vermoord. Buren merkten niets, het was haar zoon die alarm sloeg. Hij woont in de regio Parijs en belde iedere dag met zijn moeder. Toen zij woensdag niet opnam en hij een chaos zag op de beelden van de bewakingscamera in haar huis, die hij op afstand kan bekijken, belde hij de brandweer.

Bekijk ook: Verdachte man aangehouden na vondst onthoofde vrouw Frankrijk

Bekijk ook: Verdachte man aangehouden na vondst onthoofde vrouw Frankrijk

’Hoofd op keukentafel’

Rond half tien waren de hulpdiensten ter plekke. Zij troffen het levenloze lichaam van de vrouw aan. De Franse site Actu sprak van een ’horrorscène’: „De gepensioneerde lerares, sinds twee jaar weduwe, lag in een zee van bloed, zat onder de messteken en was onthoofd, haar hoofd lag op de keukentafel.”

Volgens buren was Evelyne K. een aardig, gezellig en discreet type, dat niet vaak de deur uitging en zeker niet zomaar zou opendoen voor een onbekende. Toen de brandweer arriveerde waren het hek voor haar huis en de voordeur niet op slot. De politie ging er al snel van uit dat de moord door een bekende was gepleegd, omdat de lerares voor deze persoon had opengedaan.

Man met mondkapje op bewakingsbeelden

Op de beelden die haar eigen bewakingscamera draaide, is te zien hoe een man met een mondkapje op en een plastic zak in de hand woensdagavond met Evelyne naar binnenliep. Hij stak haar in de rug, sloeg haar en onthoofdde haar uiteindelijk met een enorm slagersmes. De 77-jarige vrouw verzette zich tegen haar agressor, maar kon het niet van hem winnen.

De politie ontdekte in haar huis, waar sporen van een flinke worsteling werden aangetroffen, dat haar bankpas was verdwenen. Daarop werd haar rekening in de gaten werd gehouden. Donderdagavond nam iemand met haar pas 1000 euro op bij een geldautomaat in Agde, waarbij hij werd gefilmd door een bewakingscamera. Het was dezelfde persoon die woensdag langskwam. Hij werd aangehouden in een huis in het nabijgelegen dorp Vias.

Bokser werd klusjesman

Deze 51-jarige man, een voormalig bokser, moest stoppen met zijn sport na een hersenbloeding. Hij kwam sindsdien rond van kleine klusjes bij vrienden en bekenden, waaronder Evelyne K.. De man zou het moeilijk hebben sinds zijn gezondheidsproblemen en het vertrek van zijn vrouw, die onlangs bij hem wegging. Hij heeft de politie nog niet verteld waarom hij de gepensioneerde docente op gruwelijke wijze vermoordde. De recherche vermoedt dat hij woensdagavond om geld kwam vragen en dat zij weigerde.

Zo vlak voor de herdenking van leraar Samuel Paty, die op 16 oktober 2020 werd onthoofd door een jihadist, wordt een terreurdaad uitgesloten.