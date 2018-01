Ultrarenner won races ’door zich te verstoppen in dixies’

De 45-jarige Agnew werd bij het jaarlijke evenement Across the Years in Arizona gediskwalificeerd, nadat hij gesnapt werd toen hij ’ronden registreerde zonder de volledige loop van de koers te lopen’, aldus een Facebookbericht van de organisatie.

Sinds 2014 won hij de race vier keer, door steeds de 324 kilometer binnen de 48 uur te lopen. Maar hij maakte zichzelf verdacht door 88 kilometer meer af leggen ten opzichte van zijn andere winnende jaren. Bovendien was hij zeven uur voor de tijdslimiet al gestopt met rennen.

Dixie

De organisatie besloot hem te volgen tijdens zijn loop in Phoenix. „Na het afronden van een volle ronde, bleef hij in het start/finish-gebied hangen. Uiteindelijk verstopte hij zich zeven minuten lang in een dixie, om vervolgens zogenaamd weer een ronde te voltooien.” De organisatie ondernam meteen actie tegen hem en haalde hem uit de race.

De vorige titels van Agnew zijn hem afgenomen en in de toekomst mag hij ook niet meer deelnemen. Minstens een sponsor zegde zijn contract op met de ultrarenner.