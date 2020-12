Man die school Grootebroek inreed verminderd toerekeningsvatbaar

K. reed woensdagavond 1 juli basisschool ’t Palet binnen en belandde met zijn auto in de gang van het gebouw, waar op dat moment het afscheidsfeest van groep 8 aan de gang was. Er vielen geen gewonden. Het OM heeft hem aangeklaagd voor poging tot moord, vernieling van een gebouw en bedreiging met de dood.

Waarom de man de bewuste avond met zijn auto het schoolgebouw in reed, is tot nu toe onduidelijk gebleven. Eerder wilde zijn raadsman alleen zeggen dat er volgens zijn cliënt geen conflict was met de school, iets wat de politie kort na het incident wel verklaarde. Ook had K., wiens zoon leerling was op ’t Palet, de bewuste avond volgens de politie gedronken.

In de rechtszaal herhaalde de Grootebroeker maandag dat hij nooit iemand heeft willen raken. „Ik wist niet eens dat er iemand in de school was. Moord of doodslag is nooit in mij opgekomen. Ik snap niet dat hieraan zo wordt vastgehouden. Ik lijd er elke dag onder.”

Zijn raadsman vroeg de rechtbank maandag zijn cliënt op vrije voeten te stellen, iets waartegen de officier van justitie zich net als eerder fel verzette. De rechtbank beslist later of K. in vrijheid mag wachten op de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Die staat gepland op 9 maart komend jaar.