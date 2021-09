Koning feliciteert 106-jarige Jaan met verkeerde leeftijd

Op de felicitatiebrief van de koning en de commissaris van de koning stond echter 105 geschreven. „Toch wel jammer, ik denk dat de boekhouding op het paleis niet helemaal klopt”, zegt Hartog met een kwinkslag. Ze geeft de vriendelijke tip mee om de basisadministratie te dubbelchecken.

Mevrouw Hartog heeft een geschiedenis met het koninklijk huis, vertelt ze zondag te midden van slingers en ballonnen op haar verjaardagsfeest met een dertigtal vrienden en familieleden, op het moment dat de bingo op punt van beginnen staat. „Ik heb vroeger op Paleis Soestdijk gezongen in het koor voor Juliaantje. Vijf jaar lang. Zij schonk bijvoorbeeld chocolademelk in. Had ze eens te vol gedaan. ’Slurp het er maar af hoor’, zei ze dan.”

Het is ongedwongen met de familie. Met prinses Beatrix heeft ze in 2019 nog tijdens Koningsdag in Amersfoort ’heel gezellig zitten babbelen’.

Geheim

Haar geheim voor een lang bestaan op deze aardbol? „Gezond eten. En normaal leven.” Volgens haar achterneef Ton van Ede doet ze nog altijd iedere ochtend mee met de ochtendgymnastiek van tv-programma Nederland in Beweging en doet ze zelfstandig haar boodschappen.

Ze maakte de Tweede Wereldoorlog mee, heeft de wereld zien veranderen en paste zich aan. Eerst de industriële revolutie. Toen de digitale revolutie. Daar overheen kwam nog corona. En die bracht een nieuw soort ’digitale dwang’ met zich mee, zo beschrijven Hartog en haar familie de nieuwe QR-code.

„Je ziet hoe lastig het is om zonder telefoon te leven. Dan heb je hulp van de Ouderenbond nodig om via de GGD een geprinte code te ontvangen”, zegt achterneef Van Ede. „Gelukkig is het nu opgelost, want tante Jaan gaat deze week koffie drinken met vrienden en vriendinnen.”

Leven in de brouwerij

De coronapandemie was lastig – ’je zat aan huis gekluisterd’ – maar nu wordt de wereld ’veel en veel beter’, zegt Hartog. Ze mag weer mensen zien. Er komt weer leven in de brouwerij. Een normale verjaardag. Uiteraard is burgemeester Mark Röell van Baarn van de partij, want hij komt al zeven jaar op rij, sinds de 100e verjaardag van mevrouw Hartog. Een „hele lieve man” die volgens haar ieder jaar moet terugkeren.

Burgemeester Mark Röell komt al zeven jaar op de koffie bij de verjaardag van Jaan Ⓒ Caspar Huurdeman

Hoe oud wil ze eigenlijk worden? „Nou, ik hou het hierbij. Honderdzes is wel genoeg”, zegt Jaan, waarna haar achterneef in de lach schiet. „Ik geloof er niets van!” De twee gniffelen en komen tot de gemeenschappelijke conclusie dat elke dag de zon nog schijnt. Zolang de burgemeester blijft langskomen.