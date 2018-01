Minister betuigt spijt over autisme-uitspraak

„Daadkracht is goed, maar autisme is dat niet”, stelde Wiebes vrijdag voor de camera van Jinek-verslaggever Jaïr Ferwerda. Dat schoot Joep Tiernego, die zelf autisme heeft, in het verkeerde keelgat. De minister „diskwalificeert met deze populistische krachtterm circa 1 procent van de Nederlandse bevolking”, aldus Tiernego. Wiebes had volgens hem beter voor een woord als ’starheid’ kunnen kiezen, want dat is wat de minister bedoelde. „Nu benadeelt u in mijn ogen een heleboel mensen en dat doet mij pijn.”

„Ik had het anders moeten zeggen en ik zal er voortaan beter op letten”, liet Wiebes weten in een tweet aan Tiernego.