Blowverbod Amsterdam gaat in: hier mag je niet meer op straat een joint opsteken

Een medewerker van de gemeente plaatst een verbodsbord op de Nieuwmarkt. Ⓒ ANP / ANP

AMSTERDAM - Het blowverbod in Amsterdam gaat in. Dat betekent dat het vanaf donderdag verboden is om in de oude binnenstad van Amsterdam op straat te blowen. Op een terras van een coffeeshop mag dat nog wel. De maatregel moet overlast van drugsgebruik in de openbare ruimte door met name toeristen terugdringen.