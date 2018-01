Vrouw vindt daten met mensen niet meer geestig, trouwt met spook

En op meerdere vlakken is haar huwelijk met ’Jack’ niet heel anders dan een normale relatie. Ze gaan op date samen, ruziën zo af en toe en hebben volgens Amanda ’een gezond seksleven’. Dat Jack driehonderd jaar geleden overleed heeft verrassend weinig invloed op het echtpaar.

Amanda - die overigens een vrouwelijke imitator van Jack Sparrow is - heeft vijf kinderen met haar ex-man, maar nooit zo’n band gehad als met Jack. Ook al heeft ze Jack nooit fysiek gezien, toch voelt ze de perfecte connectie. Jack was - zo is haar verteld - een donkere piraat uit Haïti en werd geëxecuteerd in de 18e eeuw voor zijn misdaden.

Sterke geest

Ze is er dan ook heilig van overtuigd dat de piratenconnectie hen bij elkaar bracht. Eerst als vrienden, maar later begon ze ’sterke gevoelens’ voor hem te ontwikkelen. „We werden steeds closer. Op een dag zei hij: ’ weet je, wij kunnen écht bij elkaar zijn’. Daar had ik nooit bij stilgestaan. Een intieme relatie tussen een mens en een geest. Na enig onderzoek bleken er meer mensen in dit soort relaties te zitten, alleen weinig durven erover te praten”, zegt ze tegen Metro.

Jack, die tijdens zijn leven nooit getrouwd was volgens Amanda, is een ’sterke geest, die radio’s en lichten aan en uit kan doen’. Bovendien kan hij ook ’dingen verplaatsen’.

Schedel en piratenvlag

Ze gaf op een gegeven moment aan Jack aan dat ze het niet fijn vond dat ze ’gewoon seks had’ met een spook. „Ik wilde een echt verbintenis aangaan met hem. Ik wilde een grote traditionele bruiloft in een witte jurk.” Het ’koppel’ trouwde op internationale wateren, waar hun huwelijk legaal zou zijn, op een boot. Enkele vrienden en familie stonden de bruiloft bij.

Amanda gebruikte een medium zodat Jack ’ja, ik wil’ kon uitspreken, en een schedel en een piratenvlag zodat het spook ook naast Amanda kon staan tijdens de ceremonie.