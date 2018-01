VIDEO - De lekkerste Defender komt uit Nederland

Amsterdam - Van buiten is het gewoon een Land Rover Defender. Toch is werkelijk alles onderhuids onder handen genomen door het Nederlandse TopHat. Voorin zit nu geen dieselmotor met 122 pk meer, maar een dikke 6,2 liter V8 met 430 pk. Het jaar is nog maar net begonnen, maar toch is dit nu al een van de leukste auto's van 2018 volgens Werner Budding. Zet je speakers maar vast open...