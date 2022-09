Ontsnapte chimpansee keert pas terug nadat het een regenjas krijgt aangeboden

De aap, Chichi, was al een tijdje in de stad Charkov aan het ronddwalen. Het dier wilde, ondanks inspanningen van verzorgers, maar niet terug naar de dierentuin. Bovendien is het beest te zwaar om zo even op te tillen. Het personeel zat met de handen in het haar, tot het ging regenen. Want daar houdt het dier klaarblijkelijk niet zo van. Een medewerker bood hem een regenjas aan, die Chichi dankbaar in ontvangst nam. Vervolgens bracht iemand anders een fiets, die hij gebruikte om mee naar zijn kooi te ‘liften’. De directeur van de dierentuin waaruit Chichi ontsnapte, bevestigt dat het dier weer veilig is.

De dierentuin heeft ernstig geleden onder de oorlog in Oekraïne. Volgens eigenaar Oleksandr Feldman stierven al meer dan 100 dieren die niet op tijd konden worden geëvacueerd. De grote dieren, zoals tijgers en beren, moesten worden ingeslapen.