’Nederlands trollenleger bedreigt Diederik Gommers’

De groep actievoerders spoorde via de berichtendienst Telegram medestanders aan om nepaccounts op sociale media aan te maken en heeft deze trollen dagelijks voorzien van desinformatie over het coronavaccin. GGD’en, politici en prominente artsen worden door de leden van dit trollenleger online, maar ook fysiek lastiggevallen, aldus Pointer.

Het trollenleger, dat Het Digitale Leger wordt genoemd, is inmiddels offline omdat er onenigheid in de groep is ontstaan over hoe ze na de verkiezingen verder moeten gaan met hun campagne. Tijdens de hoogtijdagen bestond de groep uit bijna 800 leden.

Pointer spoorde de nepaccounts op en achterhaalde met digitaal-forensisch onderzoek welke personen achter het digitale leger schuilgaan. In 3 maanden tijd krijgen de trollen 708 URL’s, 1112 afbeeldingen en 528 video’s aangeboden met desinformatie over het coronavaccin.

Begin april worden de mailadressen van GGD-testlocaties in de groep verspreid. Leden worden aangespoord om een vooraf opgestelde e-mail te versturen. Daarin doen zij zich onder valse voorwendselen voor als journalist. Het doel van deze actie is om de testlocaties te overladen met tijdrovende vragen.

Huisadres Gommers verspreid

Maar het blijft niet alleen bij het verspreiden van nepinformatie. Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, wordt door leden van de groep geïntimideerd. Zijn huisadres is online verspreid. Mensen werden opgeroepen om op 17 april bij de ic-arts ’koffie te gaan drinken’ (een term die demonstranten gebruiken om actie te voeren). Uiteindelijk komt het niet zover.

Ook zouden enkele leden in het trollenleger zich hebben aangesloten bij extreem-rechtse organisaties, zoals Stormfront Nederland. Volgens Pointer is een andere trol het afgelopen jaar in het nieuws geweest, omdat zij Hugo de Jonge meerdere keren lastig heeft belaagd op het Binnenhof.

De politie houdt de groep in de gaten, zegt een woordvoerder tegen Pointer. Het is niet strafbaar om desinformatie te verspreiden, maar er wordt wel telkens bekeken of er strafbare en concrete dreigingen zijn in deze groepen, aldus de politie.